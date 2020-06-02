Политика

РБКРБКМишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
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Мишустин: власти должны добиться экономического роста в РФ

News.ruвчера в 05:59

Путин и Мишустин обсудят общенациональный план восстановления экономики

Московский Комсомолецвчера в 17:24

Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики 2 июня

Rambler News Serviceвчера в 06:31

Путин и Мишустин завтра обсудят план по спасению экономики РФ

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Мишустин представил Путину план восстановления экономики

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Кабмин представит в Кремль план восстановления экономики 1 июня

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Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики

Вести.Ru31 мая в 14:37
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Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Предыдущая встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание "Газеты.Ru") на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.
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Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
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Экономика

В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты

По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце.
Newia.ru вчера в 14:30
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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Происшествия

На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов

Известия 31 мая в 06:25
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Армия и оружие

Турецкий TF-X может стать конкурентом Су-57 на международном рынке

Конкурентом российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном рынке оружия может стать турецкий TF-X, считает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Ruposters.ru 08:58
Футбол

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня 2020 г. Расписание оставшихся матчей, начиная с 23-го тура, опубликовано на сайте РПЛ.
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На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
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Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Авто

В России введут новые штрафы для автовладельцев

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
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Минздрав назвал условия для возвращения России к нормальной жизни

Ранее Минздрав рассказал о регистрации первого лекарства для лечения COVID-19.
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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

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Болельщики смогут посещать матчи возобновляющегося 5 июня чемпионата Болгарии по футболу

Минздрав Болгарии разрешил футбольным болельщикам присутствовать на стадионе во время матчей первой и второй профессиональных лиг, заполняемость трибун не должна будет превышать 30%.
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
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Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
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Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
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Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
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В РАН призвали не преувеличивать опасность летящего к Земле астероида

Приближающийся к Земле астероид, размер которого оценивается в 250-570 метров, не представляет опасности для планеты.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Запретили взыскивать долги с пенсий и пособий в России

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Росгвардия объяснила гибель жителя Екатеринбурга при спецоперации

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Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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