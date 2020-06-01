Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов. Реализация мер поддержки будет производиться в три этапа.

Политика Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

Происшествия В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.

Фигурное катание Тутберидзе вернулась в Россию из США Москва, 1 июня 2020, 14:36 — REGNUM Из США в Россию вернулась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 490

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 1,6K

Общество Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным завила о необходимости реформы органов опеки.

Технологии «МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom "МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 4

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук навязала бывшему мужу Паулину Андрееву Бывшая супруга актера и кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана в эфире программы «Осторожно, Собчак!» призналась, что в свое время сама обратила внимание мужа на звезду сериалов «Метод» и «Лучше, чем люди» Паулину Андрееву. 2

Общество Резкое потепление ожидается в Москве через неделю Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла. 21

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 398

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы. 4,1K

Армия и оружие Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.

Политика Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации. 3

Общество Врач заявил о снижении активности коронавируса Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.