Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Михаил Мишустин
Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИнтерфакс 07:10

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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