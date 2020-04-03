Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию.

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

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