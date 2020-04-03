Коронавирус
Lenta.ruМишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИнтерфакс 07:10
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Мишустин: нельзя исключать самого сложного сценария развития событий в России
Комсомольская правда07:49
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
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