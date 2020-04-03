Коронавирус
РИА НовостиМишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден. Он призвал местные власти следить за тем, чтобы больницы были готовы к приему заразившихся и имели все необходимое.
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Мишустин: нельзя исключать самого сложного сценария развития событий в России
Комсомольская правда07:49
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Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
Здоровье
Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин
Медики Краснодарского края на встрече с губернатором попросили его продлить карантин в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Политика
Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
Футбол
Головин вернулся из Монако в Россию
Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
Общество
В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине в Москве
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT новые правила пользования личным транспортом в Москве, согласно которым ездить на автомобиле разрешается только по одному, кроме случаев совместной изоляции.
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Общество
Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах
Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Общество
Волгоградцам в режиме самоизоляции разрешили ездить на дачу на авто
Жителям Волгоградской области разрешили ездить на дачу на такси или личном на транспорте во время режима самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Общество
В Ленинградской области введут локальный режим ЧС
В Ленинградской области введут локальный режим ЧС с целью отработки взаимодействия чрезвычайны служб.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
30 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал группы населения, которые, помимо пенсионеров, больше всего подвержены заражению коронавирусом.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Наука
Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно
Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно — ТАСС Сегодня ТАСС сообщило об успешных доклинических испытаниях американскими врачами вакцины нового типа против COVID-19.
Политика
Губернатор Камчатки Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
Спорт
Два сотрудника базы в Новогорске заразились коронавирусом
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск», где тренируются спортсмены национальной команды, дали положительный результат на COVID-19.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Экономика
Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России
Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Экономика
ЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки
Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.