Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден. Он призвал местные власти следить за тем, чтобы больницы были готовы к приему заразившихся и имели все необходимое.

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

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Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Наука Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно — ТАСС Сегодня ТАСС сообщило об успешных доклинических испытаниях американскими врачами вакцины нового типа против COVID-19.