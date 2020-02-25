Общество
Znak.comПремьер Михаил Мишустин прилетел в Курган
По данным источников Znak.com, у Михаила Мишустина запланирована встреча с губернатором Зауралья Вадимом Шумковым. Также вечером в здании правительства премьер проведет совещание с активом области. О визите Мишустина в Курган стало известно на прошлой неделе от источников Znak.com.
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