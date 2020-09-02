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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Мишустин приедет в Белоруссию 3 сентября

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября приедет с визитом в Минск, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
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Известия

Мишустин посетит Минск 3 сентября

Известия05:09
Коммерсантъ

Мишустин приедет в Белоруссию 3 сентября

Коммерсантъ05:08
Интерфакс

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Интерфакс04:49
RT на русском

Мишустин посетит Белоруссию

RT на русском04:55
ТАСС

Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию

ТАСС04:49
Российская газета

Премьер-министр РФ посетит Беларусь 3 сентября

Российская газета05:00
РИА Новости

Лавров сообщил о предстоящем визите Лукашенко в Москву

РИА Новости05:17

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда

Задержанное импортозамещение Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) потребовал возместить 500,5 млн руб. с компании «Байкал электроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М.
CNews04:58

Власти Турции поддержали местный автопром таможенными барьерами

Налоги на большинство импортируемых автомобилей, с целью улучшения пагубной ситуации во внешней торговле, вызванной пандемией коронавируса, повысили власти Турции 30 августа, сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна30 августа в 06:29
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Кандидат на пост премьера Японии назвал будущее мирного договора с РФ

Кандидат на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что не будет менять курс на заключение мирного договора с Россией В минувшую пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил главе правящего блока во главе с Либерально-демократической партией о намерении уйти в отставку.
Радио Sputnik05:05
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