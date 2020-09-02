Кандидат на пост премьера Японии назвал будущее мирного договора с РФ

Кандидат на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что не будет менять курс на заключение мирного договора с Россией В минувшую пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил главе правящего блока во главе с Либерально-демократической партией о намерении уйти в отставку.