Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Задержанное импортозамещение Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) потребовал возместить 500,5 млн руб. с компании «Байкал электроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М.
Кандидат на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что не будет менять курс на заключение мирного договора с Россией В минувшую пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил главе правящего блока во главе с Либерально-демократической партией о намерении уйти в отставку.