Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой
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Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. В четверг в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным.В источнике
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ТГ-каналы пишут, что в Магадан собирается приехать премьер-министр России Михаил Мишустин
Весьма10 августа в 19:52