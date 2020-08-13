Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой

Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. В четверг в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным.