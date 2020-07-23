Коронавирус
ИнтерфаксМишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом
Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
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Общество
Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
По словам Бастрыкина, следователи и оперативные сотрудники понимали, какое внимание общества привлечёт расследование.
REGNUM 06:09
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
Дегтярев отказался говорить с митингующими
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.
РИА Новости 05:49
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Наука
Употребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца
Ученые пришли к выводу, что шоколад помогает поддерживать нормальное состояние кровеносных сосудов сердца.
Evo-rus.com 02:32
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Общество
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Общество
Мишустин пообещал осенью представить нацпроект по внутреннему туризму
Михаил Мишустин подчеркнул, что лучше создать условия отдыха в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
Говорит Москва 05:27
Армия и оружие
На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов
Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
Гаджеты
Apple создаст специальную версию iPhone для разработчиков
По словам разработчиков Apple, программа создана прежде всего для исследователей в области кибербезопасности, готовых заниматься поиском багов в железной и программной частях iPhone.
Anonsens 06:03
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Гаджеты
Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv 05:19
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 121 человека
На 22 июля в Ростовской области у 11 778 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 280,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:25
Игры
Огни ночного города: Первый взгляд на официальную карту мира Cyberpunk 2077
Srnsk 21 июля в 19:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
Взломавшие аккаунты в Twitter получили доступ к сообщениям 36 из них
Вашингтон, 23 июля 2020, 08:59 — REGNUM Осуществившие взлом 130 аккаунтов знаменитостей, политиков и компаний в Twitter хакеры получили доступ к личным сообщениям 36 из них.
REGNUM 01:59
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Эксперт предсказывает доллару скорый катастрофический обвал уже в 2020 году, и поэтому рекомендует вкладываться в евро, швейцарские франки, монетарное золото.
ToDay News Ufa 05:24
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51