Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом

Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.
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Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей

Российская газета05:36

Михаил Мишустин рассказал подробности о своей болезни

Комсомольская правда05:35

Мишустин рассказал, что не знает, как заразился коронавирусом, и выздоравливал непросто

ТАСС05:05

Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса

РИА Новости05:14

Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом

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Мишустин рассказал о своём заболевании коронавирусом

RT на русском05:21

Вирус не выбирает должности. Мишустин рассказал, как болел ковидом

Вести.Ru05:44
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Авто

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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

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Общество

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Футбол

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Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
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Apple создаст специальную версию iPhone для разработчиков

По словам разработчиков Apple, программа создана прежде всего для исследователей в области кибербезопасности, готовых заниматься поиском багов в железной и программной частях iPhone.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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