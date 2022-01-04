ТАССМишустин призвал РЖД в новогодние праздники обеспечить безопасность и надежность перевозокВ сферу железнодорожных перевозок будет вложено более 3 трлн рублей, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозёровым.Вести ФММишустин также отметил, что с восстановлением российской экономики увеличивается спрос на услуги транспортных компаний и растет грузооборот.Аргументы и ФактыОтдельное внимание председатель правительства уделил перевозкам в праздничные дни.Общественное телевидение РоссииКак отметил Олег Белозеров, в прошлом году РЖД запустила 14 пригородных маршрутов и ещё пять - дальнего следования, построила и обновила 27 вокзалов.Общественное телевидение РоссииЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрПервый каналSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскREGNUMМИР 24Российская газетаИнфоросПодробнее о событииМишустин назвал беспрецедентным объём инвестиций в РЖДREGNUMвчера в 04:24Мишустин обсудил с главой РЖД Белозеровым вопросы развития отраслиОбщественное телевидение Россиивчера в 05:32Мишустин попросил главу РЖД сделать акцент на безопасности пассажировРоссийская газетавчера в 05:16Михаил Мишустин: рост экономики РФ вызывает увеличение спроса на услуги транспортных компанийПРАЙМвчера в 04:47Мишустин призвал РЖД в новогодние праздники обеспечить безопасность перевозокТВ Центрвчера в 06:15Михаил Мишустин встретился с главой «РЖД» Олегом БелозеровымГлас Народавчера в 04:04Мишустин рассчитывает, что РЖД выполнит все цели по скорости и качеству перевозокТАССвчера в 04:53Показать ещёОценить16Поделиться