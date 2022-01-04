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Мишустин призвал РЖД в новогодние праздники обеспечить безопасность и надежность перевозок

В сферу железнодорожных перевозок будет вложено более 3 трлн рублей, заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозёровым.
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Мишустин также отметил, что с восстановлением российской экономики увеличивается спрос на услуги транспортных компаний и растет грузооборот.
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Отдельное внимание председатель правительства уделил перевозкам в праздничные дни.
Общественное телевидение России
Как отметил Олег Белозеров, в прошлом году РЖД запустила 14 пригородных маршрутов и ещё пять - дальнего следования, построила и обновила 27 вокзалов.
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