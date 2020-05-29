Коронавирус
ФедералПрессМишустин призвал использовать практику СССР для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что меры для борьбы с коронавирусом основаны на общих лучших практиках советского времени. Он отметил, что у стран сейчас не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство.
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Россия уже передала партнерам по Содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМИР 24 06:57
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Общество
Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае до 14 июня
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14-го июня. Указ сегодня подписал губернатор.
7 канал Красноярск 07:33
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
Общество
Илон Маск лично протестировал Tesla Cybertruck под Лос-Анджелесом
Фото: instagram.com / teslamotors / В ходе съемок Илон Маск и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен показали Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника.
Inc-news.ru 05:43
Общество
Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж
Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Энергетика
Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Транспорт
В Петербурге с 1 июня возобновляется действие льготных проездных
С понедельника, 1 июня, в Северной столице будет возобновлено действие льготных проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Peterburg2.ru вчера в 12:23
Футбол
Ла Лига возобновится 11 июня, новый сезон стартует 12 сентября
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что возобновление сезона запланировано на 11 июня.
Нева Спорт 08:01
Космос
В США погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon
В США компания SpaceX отложила запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на 30 мая.
ФедералПресс 27 мая в 22:21
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 09:08
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Происшествия
Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии
Что касается оружия, которое правоохранители нашли у рыбаков, то, по словам Федюнина, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.
Lenta.ru 04:10
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Общество
В Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня
Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.
REGNUM 09:30
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Общество
Кадыров отреагировал на слухи о своем самолете
Вести.Ru 09:37
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:17
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50