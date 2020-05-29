Россия уже передала партнерам по Содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что меры для борьбы с коронавирусом основаны на общих лучших практиках советского времени. Он отметил, что у стран сейчас не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство.

Мишустин призвал использовать практику СССР для борьбы с коронавирусом

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 3K

Общество Илон Маск лично протестировал Tesla Cybertruck под Лос-Анджелесом Фото: instagram.com / teslamotors / В ходе съемок Илон Маск и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен показали Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника. 3

Общество Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.

Наука Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.

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Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 882

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Армия и оружие Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.

Армия и оружие Россия планирует расширить свои базы в Сирии «Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе. 44

Происшествия Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда. 3