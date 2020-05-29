Коронавирус
ФедералПрессМишустин призвал использовать практику СССР для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что меры для борьбы с коронавирусом основаны на общих лучших практиках советского времени. Он отметил, что у стран сейчас не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство.
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Россия уже передала партнерам по Содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМИР 24 06:57
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Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Политика
Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
Политика
Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
Происшествия
Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено еще троим подозреваемым
Обвинение предъявлено еще троим подозреваемым.
Политика Сегодня вчера в 13:28
Общество
В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
ТРК Ника 06:42
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что у клуба в ближайшее время может появиться иностранный инвестор.
РБК 26 мая в 09:54
Кино
Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры «Borderlands»
Популярная австралийская актриса Кейт Бланшетт исполнит одну из ключевых ролей в экранизации серии фантастических шутеров от первого лица, объединенных названием "Borderlands".
Kinonews.ru 05:45
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Авто
Acura TLX станет самым спортивным седаном бренда
История Роберт Есенов, Давид Шенгелия Седаном TLX компания Acura заменила сразу два автомобиля — TSX и TL.
Драйв 05:43
Авто
Новый спорткар Nissan показали на видео
Руководство Nissan на большой пресс-конференции рассказало о реструктуризации бренда, а также анонсировало видеороликом новый модельный ряд.
32CARS.ru 02:45
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Происшествия
Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Экономика
Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд.
РБК 07:10
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Здоровье
Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета
Губернатор Волгоградской области обсуждает со специалистами ход работы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Волгоградская правда 03:43
Общество
Какие ограничения сняты в Подмосковье
Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи
Боец ММА Джон Джонс раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который заявил о том, что спортсмен запрашивает непомерно высокие гонорары за переход в тяжёлый вес.
Metaratings 06:52
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33