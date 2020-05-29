Россия уже передала партнерам по Содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что меры для борьбы с коронавирусом основаны на общих лучших практиках советского времени. Он отметил, что у стран сейчас не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство.

Мишустин призвал использовать практику СССР для борьбы с коронавирусом

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