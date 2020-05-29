Коронавирус
ЁлдашМишустин призвал использовать советскую практику борьбы с эпидемиями
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал использовать годами наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на всем пространстве СНГ.
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В кабмине призвали использовать наработанные в советское время практики в борьбе с пандемией
Парламентская газета06:49
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За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
"Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.
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Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
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Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Сообщается, в таком формате турнир начнут проводить после стадии четвертьфинала.К тому же отмечается, что финальный поединок турнира пройдет не в Стамбуле, как было запланировано ранее.
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Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В Миннеаполисе (США) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовых беспорядков, сообщается на сайте мэрии города.
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Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности
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Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14