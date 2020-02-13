Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин призвал снизить ставки по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском13 февраля в 03:27

Подробнее о событии

Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUM14 февраля в 06:11

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известия13 февраля в 11:30

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Биатлон

Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
РИА Новости 02:01
Происшествия

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Вести.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
Происшествия

В центре Петербурга мужчина утонул, пытаясь спасти женщину из Фонтанки

В центре Петербурга пожилой мигрант утонул, пытаясь спасти женщину из реки Фонтанки.
REGNUM 02:46
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Газета.Ru вчера в 20:47
Происшествия

Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП с автобусом в Перу

Восемь болельщиков футбольного клуба «Барселона Гуаякиль» погибли после падения их автобуса с 15-метровой высоты в районе города Пиура в Перу.
Известия вчера в 12:32
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Общество

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 06:13
Общество

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Происшествия

В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки

Сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.
РИА Новости 02:10
Политика

Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым.
ФАН 02:24
Футбол

Кокорин выдвинул условия «Зениту» по новому контракту

Стали известны условия нового контракта, которые выдвинул форвард Александр Кокорин петербургскому "Зениту", сообщает "Бизнес Online".
Газета.Ru 02:59
Технологии

Российский софт появится на смартфонах уже летом

Позже всех под действие нового закона подпадут компьютеры и Smart TV: на первые отечественный софт начнут устанавливать с 1 июля 2022-го, а на вторые — с 2023 года.
Компания вчера в 09:42
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Происшествия

Скончался один из пострадавших при ЧП на заводе под Екатеринбургом

Аргументы и Факты 14 февраля в 03:32
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Происшествия

В Челябинске таксист сбил троих детей

Вчера вечером в Челябинске таксист сбил троих детей, которые перебегали дорогу на красный.
Твой Континент 01:10
Футбол

Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.
Спорт-Экспресс 00:00
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Общество

Вандалы осквернили могилы выходцев из России в Анкаре

В Анкаре на кладбище Ортакей шестеро подростков осквернили 20 могил христиан, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 16:45
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Кино

Премьера фильма «Калашников» состоялась в Ижевске

Udm-Info вчера в 22:22
Общество

В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
ToDay News Ufa вчера в 09:59
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное