Экономика
РИА НовостиМишустин призвал снизить ставки по ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке.
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с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском13 февраля в 03:27
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