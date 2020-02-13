Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин призвал снизить ставки по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке.
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