Экономика
РИА НовостиМишустин призвал снизить ставки по ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке.
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СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Политика
В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Биатлон
Бе столкнулся с критикой после наезда на Логинова
Биатлонист из Норвегии Тарьей Бе рассказал о критике в соцсетях после того, как он усомнился в честной победе российского спортсмена Александра Логинова на этом ЧМ, поскольку последний был ранее дисквалифицирован за допинг.
Политика
Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
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Учёные предупредили об опасности фитотерапии для здоровья человека
Врачи предупредили об опасности лечебных трав.
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Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam
Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
Происшествия
Во Франции разбился туристический самолет
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
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«Ювентус» без Роналду победил «Брешию» в Серии А
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Компания Suzuki презентовала 7-местный кроссовер XL7
Японский автомобильный гигант Suzuki официально презентовал публике улучшенный кроссовер Suzuki, который обладает семиместным салоном.
Кино
«Соник в кино» превзошел ожидания критиков
Фильм «Соник в кино» стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем ожидали критики.
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