Политика В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.

Биатлон Бе столкнулся с критикой после наезда на Логинова Биатлонист из Норвегии Тарьей Бе рассказал о критике в соцсетях после того, как он усомнился в честной победе российского спортсмена Александра Логинова на этом ЧМ, поскольку последний был ранее дисквалифицирован за допинг.

Политика Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Общество Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.

Политика МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.