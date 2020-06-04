Экономика
RT на русскомМишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ 17:31
Происшествия
В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей
Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".
Российская газета 08:35
Наука
Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно
Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru 02 июня в 02:34
Авто
Renault начала продажи нового Renault Master в России
Российские дилерские центры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master, который производится на заводе Renault в Батийи, Франция.
32CARS.ru вчера в 09:22
Общество
Еще 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Московский Комсомолец 17:14
Общество
«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области
Родной город 02:17
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения
В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
Хоккей
«Металлург» обменял Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
«Металлург» и «Авангард» совершили обмен. Магнитогорский клуб подписал контракт с нападающим Тэйлором Беком.
Матч ТВ 06:34
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске. Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня.
РБК 16:06
Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости 14:14
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы
Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
Актуальные Новости 16:00
Общество
МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России
Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Моссовет вчера в 05:08
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Lenta.ru 18:43
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой выходить из дома по ночам до 2029 года
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористам ИГ (организация запрещена в России).
Известия 12:29
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:40
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00