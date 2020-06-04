Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
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РИА Новостивчера в 05:54
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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