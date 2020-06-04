Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
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Мишустин заявил о необходимости предпочитать отечественные товары в госзакупках

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Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

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Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков

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Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков

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Мишустин заявил о преобладании иностранных поставщиков в ряде госзакупок

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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