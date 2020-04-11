Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции

Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
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Решения, принятые на заседании Правительства России 9 апреля 2020 года

Глас Народа03:49

Правительство одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

Rambler News Service03:20

Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции

РИА Новости09 апреля в 06:36

Правительство РФ одобрило стратегию развития обрабатывающей промышленности

ИА Красная Весна03:23

Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности России

ПРАЙМ02:44

Кабмин одобрил сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

ТАСС02:32

Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

News.ru02:58
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Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Известия 07:48
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
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Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
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Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Политика

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
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Биатлон

Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Гаджеты

Lian Li обновила корпусные столы DK-05 и DK-04 электрохромным стеклом

Тайваньский производитель Lian Li обновил корпуса моделей DK-05 и DK-04, выполненные в форм-факторе офисного стола, представив новинки DK-05F and DK-04F.
3DNews вчера в 05:24
Политика

Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
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Транспорт

Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры против коронавируса

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала ввести в городе дополнительные профилактические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:48
Политика

Зеленский намерен продолжить разведение сил в Донбассе

ТАСС 08:30
Происшествия

Общительных нижегородцев привлекли за нарушение режима самоизоляции

Вчера в отдел полиции №2 Нижнего Новгорода поступила жалоба от жителей улицы Обухова и Зеленодольской на шумную компанию молодых людей, нарушающую режим самоизоляции.
Российская газета 06:34
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском вчера в 16:33
22
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
22
Технологии

Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10

Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня вчера в 13:24
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Происшествия

Муфтий Ингушетии госпитализирован с подозрением на коронавирус

Газета.Ru 04:00
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
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Хоккей

Вайсфельд не считает увеличение легионеров в КХЛ правильным шагом

Российский эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на введение жесткого потолка в КХЛ со следующего сезона, сообщает "Матч ТВ".
ProstoProSport 08:15
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
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Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Хоккей

Капризов отказался продлить контракт с ЦСКА и хочет сменить агента

Форвард хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов отказался продлевать соглашение с клубом и желает сменить своего агента.
Metaratings 09:35
Происшествия

В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином

Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
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