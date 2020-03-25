Коронавирус
РИА НовостиМишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезных инвестиций в электронную промышленность страны и предложил подумать, какие меры поддержки отрасли, в том числе из международной практики, подходят для России.
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Мишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность
Будущее России. Национальные проекты08:50
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Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Путин намерен увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей
Глава России предложил увеличить пособие по безработице на фоне распространения коронавируса с восьми до 12 тысяч рублей.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Все школы в Челябинской области закрываются на карантин
Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»
Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
Армия и оружие
Военные США заразились коронавирусом на авианосце
Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе
Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.
Футбол
В комитете по этике РФС прокомментировали коллаж Дзюбы «Обезьянки»
Ранее Дзюба опубликовал на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и темнокожих игроков сине-бело-голубых с героями советского мультфильма «Обезьянки».
Здоровье
Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России
Российская политическая партия «Зеленая Альтернатива» пригласила экоактивистку Грету Тунберг в Россию для лечения от коронавируса.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658
За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Технологии
В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса
В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.