Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезных инвестиций в электронную промышленность страны и предложил подумать, какие меры поддержки отрасли, в том числе из международной практики, подходят для России.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Мишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность

Будущее России. Национальные проекты08:50

Мишустин обсудил развитие отечественной электронной промышленности

Российская газета09:35

Россия должна больше вкладывать в электронную промышленность — Мишустин

REGNUM08:58

Борисов заявил о необходимости крупных инвестиций в электронную промышленность

ТК Звезда11:34

Борисов: электронной промышленности нужно «в разы больше» инвестиций

РИА Новости10:44

Мишустин заявил о необходимости нарастить инвестиции в электронную промышленность

ТАСС08:39

Мишустин рассказал о недостаточных вложениях в электронную промышленность

Красная весна09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Коммерсантъ 11:24
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Общество

Путин намерен увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

Глава России предложил увеличить пособие по безработице на фоне распространения коронавируса с восьми до 12 тысяч рублей.
Политическая Экспертиза 09:36
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий 11:54
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»

Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
RuNews24.ru 02:48
Армия и оружие

Военные США заразились коронавирусом на авианосце

Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих.
News.ru вчера в 15:40
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
RT на русском 04:12
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Discover24 06:02
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
Коммерсантъ 09:27
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.
ГТРК Дагестан 10:16
Футбол

В комитете по этике РФС прокомментировали коллаж Дзюбы «Обезьянки»

Ранее Дзюба опубликовал на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и темнокожих игроков сине-бело-голубых с героями советского мультфильма «Обезьянки».
78.ru вчера в 06:23
Здоровье

Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России

Российская политическая партия «Зеленая Альтернатива» пригласила экоактивистку Грету Тунберг в Россию для лечения от коронавируса.
Взгляд.ру 10:32
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

Автоновости дня вчера в 02:14
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658

За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
RT на русском 04:39
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Технологии

В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
RT на русском 11:16
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное