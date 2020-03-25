Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезных инвестиций в электронную промышленность страны и предложил подумать, какие меры поддержки отрасли, в том числе из международной практики, подходят для России.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

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Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

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