Ипотека в России остается очень дорогой, ставки по жилищным кредитам должны опуститься по меньшей мере ниже 8%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС. По его словам, ставка по ипотеке 9% не способна помочь россиянам улучшить жилищные условия.

Мишустин призвал опустить ставки по ипотеке ниже 8%

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