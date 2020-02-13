Экономика

DP.RUDP.RUМишустин призвал опустить ставки по ипотеке ниже 8%

Ипотека в России остается очень дорогой, ставки по жилищным кредитам должны опуститься по меньшей мере ниже 8%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС. По его словам, ставка по ипотеке 9% не способна помочь россиянам улучшить жилищные условия.
Читать в источнике
Комментировать1,8K

Подробнее о событии

Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUMвчера в 06:11

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известия13 февраля в 11:30

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

BFM.ru 13:55
Происшествия

Туристка из России пропала после схода лавины в горах Грузии

11 февраля украинский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Тетнульди.
Известия 10:08
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.
Российская газета вчера в 20:20
Гаджеты

Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
OAnews 00:48
Финансы

Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года

Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
РБК 19:46
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»

Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
News.ru 17:08
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 21:23
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 05:36
Космос

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Российская газета 18:45
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Космос

SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, сообщается в Twitter компании.
РИА Новости 19:01
Политика

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Авто

Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году

Наибольшее влияние на авторынок, полагают специалисты агентства, окажет именно падение продаж новых авто в Китае, на который приходится около 30 процентов мирового рынка.
Российская газета вчера в 00:28
Общество

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
РИА Новости вчера в 00:45
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра

На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.
Российская газета 22:03
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене фазы в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что японо-российские переговоры переходят в другую фазу, когда стороны обсуждают основные вопросы в более позитивном ключе.
ТАСС 19:29
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Газета.Ru 10:11
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Газета.Ru 12:42
Общество

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости 18:59
Политика

Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Журналистская правда 06:34
Технологии

Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
UfacityNews.ru 15:43
Армия и оружие

Президент Турции потребовал вывести сирийскую армию из Идлиба

Ранее Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Вестник Кавказа 13:58
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

РБК 21:24
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков

РИА Новости вчера в 10:13
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 07:33
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Газета.Ru вчера в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное