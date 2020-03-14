Актуальная информация по поводу распространения коронавируса в России предоставляется на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Данный проект стартовал 16 марта по инициативе правительства, пишет «НьюИнформ».

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Политика ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.

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Происшествия Два новых случая COVID-19 выявлено на Кубани Краснодар, 21 марта 2020, 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество В России число заразившихся коронавирусом достигло 199 человек В России за минувшие сутки ещё 52 человека заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе по предупреждению распространения вируса.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Политика Двоюродный племянник Путина планирует создать собственную партию Двоюродный племянник президента России Роман Путин планирует создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела».

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменили Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).