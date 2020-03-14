Политика

OAnewsOAnewsМишустин призвал прокуратуру проверять предприятия, пользующиеся шумихой вокруг коронавируса

Актуальная информация по поводу распространения коронавируса в России предоставляется на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Данный проект стартовал 16 марта по инициативе правительства, пишет «НьюИнформ».
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Мишустин заявил об уголовной ответственности за попытки нажиться на коронавирусе в РФ

iReactor06:14

Мишустин призвал прокуратуру разобраться с раздувающими шумиху предприятиями

NewInform06:05

Воспользовавшиеся шумихой вокруг коронавируса предприятия проверит прокуратура

Политика Сегодня06:16

Мишустин призвал прокуратуру проверять предприятия, пользующиеся шумихой вокруг коронавируса

OAnews09:52
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Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 19 марта в 01:22
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Общество

На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты

Интерфакс 05:02
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Политика

ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию

Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.
Утро.ru вчера в 04:37
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Футбол

«Реал» продаст Йовича после нарушения игроком правил карантина

Руководство мадридского "Реала" осталось крайне недовольно форвардом команды Лукой Йовичем, который нарушил правила карантина в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 08:46
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань вчера в 11:00
Происшествия

Два новых случая COVID-19 выявлено на Кубани

Краснодар, 21 марта 2020, 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.
REGNUM 10:11
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны

Актуальные Новости 04:16
Общество

Русская колбаса вызвала восхищение у японского диетолога

Диетолог из Японии Маюко Имаидзуми выразила восхищение полукопченой колбасой, приготовленной по русскому рецепту.
Pravda.Ru 09:39
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

В России число заразившихся коронавирусом достигло 199 человек

В России за минувшие сутки ещё 52 человека заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе по предупреждению распространения вируса.
Наша версия 19 марта в 10:22
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Политика

Двоюродный племянник Путина планирует создать собственную партию

Двоюродный племянник президента России Роман Путин планирует создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела».
Peterburg2.ru вчера в 15:13
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Футбол

Роналдиньо исполнилось 40 лет. Сейчас он находится в СИЗО в Парагвае

В январе 2018 года Роналдиньо завершил карьеру. В настоящее время экс-футболист находится в СИЗО в Парагвае.
Sports.ru 07:11
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Новейший ледокол ВМФ России «обогреют» Великобритания и США

Lenta.ru 08:02
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Известия 09:50
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Здоровье

«Штандард»: Россия эффективнее Европы отреагировала на коронавирус

Австрийская газета "Штандард" опубликовала материал, в котором говорится, что России удается сдерживать количество заразившихся новым коронавирусом на низком уровне, в то время как Европа все глубже оказывается в кризисной ситуации.
РЕН ТВ 07:45
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
Российская газета 06:35
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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