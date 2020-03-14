Политика
OAnewsМишустин призвал прокуратуру проверять предприятия, пользующиеся шумихой вокруг коронавируса
Актуальная информация по поводу распространения коронавируса в России предоставляется на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Данный проект стартовал 16 марта по инициативе правительства, пишет «НьюИнформ».
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Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Общество
На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Политика
ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию
Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Футбол
«Реал» продаст Йовича после нарушения игроком правил карантина
Руководство мадридского "Реала" осталось крайне недовольно форвардом команды Лукой Йовичем, который нарушил правила карантина в связи с пандемией коронавируса.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Происшествия
Два новых случая COVID-19 выявлено на Кубани
Краснодар, 21 марта 2020, 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны
Общество
Русская колбаса вызвала восхищение у японского диетолога
Диетолог из Японии Маюко Имаидзуми выразила восхищение полукопченой колбасой, приготовленной по русскому рецепту.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом достигло 199 человек
В России за минувшие сутки ещё 52 человека заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе по предупреждению распространения вируса.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Политика
Двоюродный племянник Путина планирует создать собственную партию
Двоюродный племянник президента России Роман Путин планирует создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела».
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Футбол
Роналдиньо исполнилось 40 лет. Сейчас он находится в СИЗО в Парагвае
В январе 2018 года Роналдиньо завершил карьеру. В настоящее время экс-футболист находится в СИЗО в Парагвае.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Здоровье
«Штандард»: Россия эффективнее Европы отреагировала на коронавирус
Австрийская газета "Штандард" опубликовала материал, в котором говорится, что России удается сдерживать количество заразившихся новым коронавирусом на низком уровне, в то время как Европа все глубже оказывается в кризисной ситуации.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Армия и оружие
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.