Политика

NewInformNewInformМишустин призвал прокуратуру разобраться с раздувающими шумиху предприятиями

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Компании, которые захотят воспользоваться ажиотажем вокруг темы коронавируса, будут проверяться прокуратурой, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин заявил об уголовной ответственности за попытки нажиться на коронавирусе в РФ

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Мишустин призвал прокуратуру разобраться с раздувающими шумиху предприятиями

NewInform06:05

Воспользовавшиеся шумихой вокруг коронавируса предприятия проверит прокуратура

Политика Сегодня06:16
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В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

В Московской области, по последним данным, зафиксировано 35 случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
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В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
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На Кубани лечение от COVID-19 проходят двое из троих заболевших

Краснодар, 20 марта 2020, 10:18 — REGNUM Два человека из троих заболевших коронавирусом проходят лечение на территории Краснодарского края, сообщили 20 марта в пресс-службе краевой администрации.
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Общество

Около 15 тысяч человек в Башкирии могут быть носителями коронавируса

В Башкирии около 15 тысяч человек могут быть носителями коронавирусной инфекции, поскольку все они недавно прибыли в республику из стран — очагов болезни.
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В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным

Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.
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Политика

В Киргизии вводится режим чрезвычайной ситуации

"Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции премьер-министр подписал постановление о введении с 22 марта режима чрезвычайной ситуации по всей республике", - заявил представитель штаба.
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Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Общество

Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, почему мыло эффективно в борьбе с коронавирусом.
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Авто

В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes

Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
F1news.ru 02:05
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Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:37
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В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Известия вчера в 09:32
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Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
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NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
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Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
РИА Новости 08:25
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Мишустин заявил о разработке в России шести вакцин от коронавируса

В России проводятся испытания сразу шести вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 09:20
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Культура

«Русские сезоны» запускают онлайн-агрегатор культурных событий

Международный культурный проект «Русские сезоны» Минкультуры РФ откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.
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Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета 07:32
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Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
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В Ульяновске первый Ил-76МД-90А покорил небо

На испытательном аэродроме в Ульяновске в первый полет отправился Ил-76МД-90А.
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«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
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Губернатор Подмосковья взял на контроль ситуацию с пожаром в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на заводе в Дмитрове.
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Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
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На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
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Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус

В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
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WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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