Коронавирус
Газета.RuМишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
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Принятые в Москве ограничительные меры распространят на всю страну
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:50
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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Вооруженные силы ФРГ готовятся в ближайшие дни мобилизовать около 15 тысяч военнослужащих для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на трехстраничный план военной операции.
Армия и оружие
Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса
В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Напомним, ранее не раз появлялись слухи о появлении на Алтае первого заболевшего коронавирусом.
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