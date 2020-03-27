Приняты решения, безусловно, жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить в кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Общество Вслед за премьером: Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом Напомним: примерно за два часа до сообщения Хэнкок о заражении коронавирусом о наличии инфекции у себя сообщил и премьер-министр Борис Джонсон.

Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.

Общество Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса Выезд в Россию из Донецкой Народной Республики временно ограничил из-за угрозы распространения корнавируса глава ДНР Денис Пушилин 27 марта, сообщает Донецкое агенство новостей.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Политика ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину В среду Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса.