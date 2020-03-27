Коронавирус
Газета.RuМишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
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Приняты решения, безусловно, жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить в кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИнтерфакс 06:04
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