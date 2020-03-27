Приняты решения, безусловно, жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить в кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Технологии Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат Компания "Открытая мобильная платформа" сообщила о завершении дополнительных испытаний российской мобильной платформы "Аврора" на соответствие требованиям доверия Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.