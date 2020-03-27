Приняты решения, безусловно, жесткие. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Возможно, в эти дни вы планировали посетить ТРЦ, сходить в кафе, поехать на лечение, но важно понимать, что коронавирус приходит из поездок, заражаетесь в людных местах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Политика Захарова отреагировала на критику российских военных в Италии Итальянская газета La Stampa опубликовала материал, в котором утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом.

Общество В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды Напомним, что часть баров на улице Рубинштейна уже объявили об уходе по техническим причинам в связи с введением карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Авто GAC завершает сертификацию минивэна GN8 в России В ближайшее время на местный рынок может выйти минивэн GN8, продавать его могут начать уже в апреле-мае.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Финансы Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.

Общество FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве, за чем последует увольнение большинства сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Энергетика В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Космос ESA приостановило работу четырех миссий из-за коронавируса Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что приостанавливает работу четырех научных миссий — сокращает численность их команд и отключает инструменты на восьми космических аппаратах.

Общество В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.