Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
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с чего всё началось

Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля.
ТАСС05:25

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Мишустин призвал распространить меры Москвы против COVID-19 на все регионы

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Вечерняя Москва05:09

Мишустин призвал распространить на все регионы принятые в Москве ограничения

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Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

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Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
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Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро

В Москве открыли движение по Некрасовской линии метрополитена и примыкающей к ее второму участку части Большой кольцевой линии метро.
Москва. Северо-Запад 05:33
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
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Общество

В Краснодарском крае ограничивают туристический поток

Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить роста потока туристов на курорты Черноморского побережья в течение следующий недели, сообщает администрация региона.
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Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

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Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
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Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
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США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Чемпионат вчера в 18:57
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Беременная Анастасия Шубская опубликовала фото в бикини

Анастасия Шубская вспомнила отдых в Мексике. В настоящее время супруга Александра Овечкина самоизолировалась дома с семьей.
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В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

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Песков не встречался с Лещенко на дне рождения Аллы Крутой

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В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам

Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
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Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
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В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

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Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
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В Кремле оценили борьбу с фейками о коронавирусе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта, рассказал журналистам, как в Кремле относятся к работе по борьбе с фейками про коронавирус.
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Экономика

Оценен уровень готовности Украины к кризису

Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если власти выберут дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то украинцам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривны 17 марта сообщалось, что украинское правительство полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 07:38
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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