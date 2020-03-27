Коронавирус

REGNUMREGNUMМишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
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с чего всё началось

Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля.
ТАСС05:25

Подробнее о событии

Мишустин потребовал расширить принятые в Москве ограничения на всю страну

РБК06:30

Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах

ТАСС05:25

Мишустин призвал распространить меры Москвы против COVID-19 на все регионы

Известия05:36

Мишустин счел необходимым ввести по всей стране ограничения, уже принятые в Москве

Интерфакс06:04

Мишустин призвал граждан отказаться от всех поездок, кроме экстренных

Интерфакс - Россия05:22

Мишустин заявил, что России удалось выиграть время для борьбы с COVID-19

Газета.Ru05:21

Мишустин призвал распространить на все регионы принятые в Москве ограничения

Lenta.ru05:08
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Здоровье

Восемь пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации

Восемь пациентов, у которых подтвердился коронавирус, в настоящее время находятся в реанимации.
Известия 06:36
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Общество

Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет нерабочей

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам, посвященного ситуации с коронавирусом, сообщил, что следующая неделя будет нерабочей.
Ярославский регион. Северный край 25 марта в 09:53
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Здоровье

Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Народные новости 06:38
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Общество

«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU

Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Новости Перми 59.ru вчера в 22:01
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Шоу-бизнес

Лещенко мог заразить коронавирусом коллег на шоу Малахова

Live24 вчера в 11:00
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Ранее «Профиль» сообщал, что Меган Маркл возьмет новую фамилию.
Профиль 05:42
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 23:57
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.
ТАСС 05:07
Общество

Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Общество

ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 04:07
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

В Екатеринбурге пожилая пациентка с коронавирусом попала в реанимацию

РИА Новости 06:12
Происшествия

Суд смягчил наказание фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу

Дождь 04:42
Общество

В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 04:38
Экономика

Коронавирус может оставить без работы 100 тысяч саратовцев

Под влиянием экономических трудностей, вызванных коронавирусом находится 20 тыс. субъектов бизнеса Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:21
Общество

Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят

Pravda.Ru 06:26
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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