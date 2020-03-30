Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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