Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.

Наука Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.

Общество Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Спорт МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год.

Происшествия Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.

Происшествия С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество В Калининграде привлекли к ответственности нарушителей карантина Калининградские полицейские привлекли к ответственности 24 нарушителей карантина по коронавирусу, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Политика Путин проведет совещание с полпредами в режиме телеконференции Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах, оно пройдет в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.