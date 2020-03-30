Коронавирус
Газета.RuМишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Политика
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Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.
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СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах
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Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции
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Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса.
Политика
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Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Общество
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Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
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Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Технологии
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В Италии местные жители штурмуют продуктовые магазины.
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Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов
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В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
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Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.