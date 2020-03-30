Коронавирус
Газета.RuМишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Спорт
Врач предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус футболистам
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус в тяжелой форме футболистам.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
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Общество
Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
Наука
Коронавирус. Прогноз нобелевского лауреата: эпидемия скоро закончится
Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Футбол
«Манчестер Сити» заподозрил «Арсенал» в заговоре
Руководители «Манчестер Сити» получили информацию, что инициатором обращения является лондонский «Арсенал».
Наука
Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов
Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
Общество
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Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кино
Похож на Джокера: представлен постер с Джаредом Лето в роли Морбиуса
Представленное изображение стилистически напоминает одну из афиш оскароносного «Джокера» Тодда Филлипса, однако по факту плакат скроен из старой фотосессии актера и кадра из трейлера.
Общество
У 22% заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов
У значительного числа жителей России, заразившихся коронавирусом, не было выраженных симптомов заболевания.
Наука
Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов
"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Авто
В России могут обанкротиться до 50% автосалонов из-за кризиса
Текущий кризис могут не пережить до 50% автосалонов, работающих в России.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Здоровье
Семь человек в Чувашии нарушили режим самоизоляции
«На утро 30 марта вручено 1362 постановления о необходимости изоляции, выявлено семь нарушений режима, принудительно отправлены в изоляцию три человека», — сказал глава минздрава.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Происшествия
В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей
Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.