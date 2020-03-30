Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать389

Подробнее о событии

Мишустин назвал основную задачу властей во время распространения коронавируса

ТАСС03:09

Мишустин назвал введенные Воробьевым и Собяниным ограничительные меры логичными

РИАМО02:52

Мишустин назвал важнейшую задачу властей во время распространения короновируса

Москва 2403:24

Мишустин призвал регионы распространить режим самоизоляции на всех

Коммерсантъ02:25

Мишустин назвал логичным решение столичных властей ограничить передвижение граждан

Вечерняя Москва02:24

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

РБК02:30

Мишустин оценил ограничение передвижения в Москве и Подмосковье

РИА Новости02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Известия 28 марта в 20:28
Энергетика

Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель

На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Piter.tv 03:03
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Космос

Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
ИноСМИ вчера в 04:17
Общество

Власти Подмосковья разъяснили компенсации безработным из-за вируса

Дополнительную финансовую поддержку в 15 тыс. руб, включая выплаты по безработице, получат граждане, потерявшие работу сейчас из-за коронавируса.
РБК вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Единоборства

Фергюсон обвинил Хабиба в попытке спрятаться от боя в России

Российская газета 03:01
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

В Башкирии чиновник вышел на работу после поездки в Доминикану

Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 02:04
Политика

Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»

Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Коммерсантъ 03:22
Армия и оружие

Саудовские военные отразили две ракетные атаки на страну

Life.ru 28 марта в 18:33
Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
BFM.ru вчера в 19:46
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
Наука

Ученые РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

"В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса", – подчеркнул Чехонин.
Москва 24 вчера в 21:09
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Здоровье

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Красная весна вчера в 15:02
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

В Башкирии могут ввести «сухой закон»

В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
UfacityNews.ru 02:06
Общество

Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
РИАМО 28 марта в 10:00
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Футбол

Алиев: самые бессмысленные тренировки были у Газзаева

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о работе под руководством Валерия Газзаева.
Чемпионат 03:27
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости вчера в 02:48
Теннис

Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Sport.ru 03:29
Происшествия

В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное