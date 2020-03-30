Коронавирус
ИзвестияМишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
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с чего всё началось
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах. "Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности.Интерфакс03:00
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