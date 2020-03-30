Коронавирус

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Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
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с чего всё началось

Мишустин призвал регионы брать пример с московского карантина

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах. "Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности.
Интерфакс03:00

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Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Газета.Ru09:16

Мишустин назвал введенные Воробьевым и Собяниным ограничительные меры логичными

РИАМО02:52

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

РБК02:30

Мишустин поручил регионам проработать введение ограничений по примеру Москвы

Москва 2402:42

Мишустин призвал регионы распространить режим самоизоляции на всех

Коммерсантъ02:25

Мишустин назвал логичным решение столичных властей ограничить передвижение граждан

Вечерняя Москва02:24

Мишустин оценил ограничение передвижения в Москве и Подмосковье

РИА Новости02:50
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Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Путин на совещании обратился к москвичам

Президент РФ Владимир Путин на совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах в режиме телеконференции, обратился к москвичам с просьбой отнестись ко всем применяемым мерам власти с серьезностью и ответственностью.
Ёлдаш 09:34
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Гаджеты

Раскрыта стоимость смартфона Honor 30S

Актуальные Новости 05:44
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Экономика

Омский бизнес попросил помощи у губернатора

Омский областной союз предпринимателей обратился с открытым письмом к губернатору Александру Буркову.
Город55.ру 09:23
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие

Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»

Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».
ГЛАС.RU 02:16
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Здоровье

В Челябинской области подготовят 2300 коек для больных коронавирусом

Polit74.ru 06:45
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика

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Многие россияне уже лишились привычного дохода из-за эпидемии коронавируса.
Утро.ru 08:44
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Происшествия

В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика.
Российская газета 04:28
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Футбол

Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными

Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
ProstoProSport 04:07
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые считают, что излечиться от коронавирусной инфекции можно без лекарственных препаратов.
Территория новостей 07:27
Энергетика

Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Lenta.ru 07:12
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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