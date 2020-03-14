Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.

Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с этой инфекцией, передает «РИА Новости».

Политика США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Общество Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

Космос Россия и Китай решили создать совместную космическую лабораторию Агентства NASA и EKA разрабатывают проект LISA, в рамках которого планируется создать три космических аппарата, способных проводить совместное изучение гравитационных волн.

Политика США включили в черный список две российские компании В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".

Космос НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Политика Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59 Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.