Коронавирус

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Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с этой инфекцией, передает «РИА Новости».
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Михаил Мишустин
Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.
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