Общество
КМВ НовостиМишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом. Он напомним, что на прошлой неделе многие зарубежные страны снова открылись для посещения. Однако от поездок глава кабмина рекомендовал пока воздержаться.
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Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Армия и оружие
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Pravda.Ru 08:36
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Происшествия
В Екатеринбурге упал строительный кран
В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
Газета.Ru 10:43
Общество
Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени.
РБК 10:54
Общество
Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате
Smolnarod.ru 07:23
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Здоровье
В Астрахани главврач Центра медицины катастроф заболела коронавирусом
Блокнот Астрахань 07:45
Общество
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
Космос
Астрономы увидели гигантское галактическое кольцо огня
РИА Новости 11:00
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Наука
Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов
Ученые из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (GFZ) разработали новый метод оценки динамики опасных вулканов с помощью оптических и тепловизионных камер, установленных на беспилотные летательные аппараты.
РИА Новости 05:04
Происшествия
СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы
По данным СК, конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин, один человек пострадал.
РБК 08:43
Кино
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Гаджеты
Смартфон Nokia 5.3 вышел в России
Megaobzor.com 05:34
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Политика
Лукашенко рассказал о самом тяжелом президентском сроке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нынешние времена самыми тяжелыми за весь период нахождения на посту, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 10:44
Армия и оружие
Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35
Evo-rus.com вчера в 15:58