Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом. Он напомним, что на прошлой неделе многие зарубежные страны снова открылись для посещения. Однако от поездок глава кабмина рекомендовал пока воздержаться.

Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу

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