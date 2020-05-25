Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж. Хотя на данный момент в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, необходимо исключить любые риски нового завоза инфекции, считает он.

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Экономика В России резко упала выдача ипотеки Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. 349

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