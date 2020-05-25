Общество
Вести.RuМишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж. Хотя на данный момент в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, необходимо исключить любые риски нового завоза инфекции, считает он.
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Общество
У главы Тувы подтвердили заражение коронавирусом
"Глава Тувы Ш.В. Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - заявила она.
Московский Комсомолец 03:03
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Общество
Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Политика
Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Триполи, 25 мая 2020, 16:18 — REGNUM Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования ливийских правительственных сил Мухаммеда Кунуну.
REGNUM 09:18
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье
Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье.
Дни24 00:22
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Наука
Найдены «недостающие» колебательные состояния магния
Попытки найти еще пять не увенчивались успехом на протяжении десятков лет.
Индикатор 07:27
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Происшествия
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
РИА Новости 08:57
Общество
Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-2019, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства - 980 случаев", - уточнили во ФСИН.
ТАСС 09:16
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Экономика
В России резко упала выдача ипотеки
Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
Общество
Жена Погребняка — о болезни футболиста: Никто не звонил, не приезжал
Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, сообщила, как в семье переносят заражение коронавирусной инфекцией.
Bookmaker-ratings.ru 08:32
Футбол
У футболиста «Спартака» диагностировали коронавирус
У футболиста московского клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева подтвердился Covid-19, сообщается на официальном сайте клуба.
РИАМО 23 мая в 13:06
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38