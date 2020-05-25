Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.
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Мишустин попросил россиян не ездить в отпуск за границу

V1.ru07:07

Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

РБК07:02

Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж

Интерфакс06:59

Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей

ТАСС06:59

Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны

RT на русском06:47

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

РИА Новости06:51

Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей

Российская газета07:00
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Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына

Чтобы порадовать отпрысков, Самойлова и Джиган приобрели для них новое развлечение, стоимостью пол миллиона рублей.
Paparazzi.ru вчера в 04:11
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Общество

Последний звонок для выпускников всей России прошёл сегодня онлайн

Сегодня стартовала всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку Последнего звонка для всех выпускников школ страны.
ГТРК Чита 06:03
3
Общество

Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
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Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
1,3K
Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Общество

В Архангельской области открыли еще один обсерватор

На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
60
Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,6K
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой установили памятник из чёрного гранита

К первой годовщине со дня смерти близкие певицы не успели установить памятник на её могиле, но сейчас выполненное из чёрного гранита надгробие уже стоит на месте захоронения.
Дни24 04:20
11
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Экономика

МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц

Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 04:26
1
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
35
Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
425
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Общество

Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
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Происшествия

Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.
РИА Новости 03:39
8
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
40
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
1,2K
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ назначен Андрей Рэмович Белоусов.
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