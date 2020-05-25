Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

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