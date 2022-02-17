ТАССМишустин заявил, что кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнесТеперь предприниматели могут не платить налог на добавленную стоимость при заключении сделок по передаче прав на интеллектуальную собственность на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами.Центральная Служба НовостейПремьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит снижать налоговую нагрузку для отечественных предпринимателей.ТАССПравительство предлагает поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы.Российская газетаВ рамках эксперимента ФНС небольшие компании будут избавлены от необходимости вести бухгалтерский учет и сдавать декларации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».ФАНЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскМИР 24Моя Москва.онлайнPiter.tvЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняREGNUMФАННародные новостиПодробнее о событииМишустин заявил, что кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнесТАСС05:16Мишустин призвал скорректировать налогообложение для бизнеса в РоссииЭкономика сегодня07:50Мишустин: кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на бизнесФАН07:41Российский бизнес хотят избавить от НДС при работе с изобретениямиREGNUM05:36Мишустин: Бизнес сможет не платить НДС при сделках о передаче прав на интеллектуальную собственностьАгентство Москва05:23Предпринимателей избавят от НДС при сделках с интеллектуальной собственностьюВедомости08:56Правительство продолжает снижать налоговую нагрузку для российских предпринимателейГлас Народа05:04Показать ещёОценить11Поделиться