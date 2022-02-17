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Мишустин заявил, что кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на российский бизнес

Теперь предприниматели могут не платить налог на добавленную стоимость при заключении сделок по передаче прав на интеллектуальную собственность на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами.
Центральная Служба Новостей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит снижать налоговую нагрузку для отечественных предпринимателей.
ТАСС
Правительство предлагает поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы.
Российская газета
В рамках эксперимента ФНС небольшие компании будут избавлены от необходимости вести бухгалтерский учет и сдавать декларации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
ФАН

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