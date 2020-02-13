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Происшествия Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.

Здоровье У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).