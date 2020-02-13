Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин призвал снизить ставки по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке.
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Мишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры

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RT на русском13 февраля в 03:27

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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