Экономика
РИА НовостиМишустин призвал снизить ставки по ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал лишить кредитные организации возможности накручивать ставки по ипотеке.
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Фуркад поздравил Логинова с победой на чемпионате мира
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МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Общество
Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о «жёнах-проститутках»
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками».
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Биатлон
Гурьев рассказал, когда россиянки перестанут промахиваться на рубеже в Антерсельве
Никому из россиянок не удалось пройти огневые рубежи в спринте и гонке преследования без промахов.
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Максим Дунаевский не может поделить имущество с седьмой женой
Отечественный композитор Максим Дунаевский не может поделить имущество со своей седьмой супругой.
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Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс
Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.
Спорт
Большунов пожаловался на нелучшую форму после первой гонки «Ски Тура»
Лидер общего зачёта Кубка мира российский лыжник Александр Большунов, занявший пятое место в первой гонке «Ски Тура» — индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем, посетовал в интервью норвежским СМИ на усталость и нелучшую форму.
Кино
«Соник в кино» превзошел ожидания критиков
Фильм «Соник в кино» стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем ожидали критики.
Хоккей
«Кузня» не попала в плей-офф в ВХЛ
Добавим, что в прошлом сезоне новокузнецкий клуб попал в плей-офф, но вылетел в первом раунде.
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве
Готовящийся к выходу Volkswagen Golf GTD приобретет один из самых чистых двигателей на планете.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Биатлон
Глава СБР призвал Логинова не обращать внимание на критиков
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев призвал Александра Логинова не обращать внимание на критиков.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Происшествия
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье
Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Армия и оружие
Армия США начала готовиться к пандемии коронавируса
СМИ сообщили, что Армия США начала готовиться к пандемии, то есть необычайно сильной эпидемии коронавируса.
Здоровье
У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус
У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Футбол
Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Здоровье
Учёные предупредили об опасности фитотерапии для здоровья человека
Врачи предупредили об опасности лечебных трав.
Авто
Гордон Марри выдал новую идею городского автомобиля
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".