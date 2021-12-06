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Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки

Премьер Михаил Мишустин заявил, что нужно сохранить темпы достижения национальных целей, в том числе доступность ипотечного кредитования.
Коммерсантъ
В 2021 году введено более 72 млн квадратных метров жилья, что почти на треть превышает показатель прошлого года.
Octagon.Media
Также сегодня кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов.
Говорит Москва
Ипотечное кредитование является одним из главных способов приобретения жилья россиянами, а также играет важную стимулирующую роль для развития жилищного строительства в Российской Федерации.
Московский Комсомолец

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Мишустин: Важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей
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