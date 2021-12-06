Накануне, 6 декабря, источники CNN сообщили, что администрация Байдена рассматривает несколько вариантов введения санкций против России и российских физлиц в связи с обострением ситуации вокруг Украины.
Спасатели восстановили работу вентилятора во время работ по проветриванию аварийного участка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате ЧП погиб 51 человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по области.
Переговоры по вопросам отношений России и Украины провели лидеры пяти стран Запада: президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.