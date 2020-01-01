Коронавирус
RT на русскомМишустин призвал сократить число массовых мероприятий в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРЕН ТВ 12:50
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Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России
Комсомольская правда12:41
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