Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Происшествия Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.

Общество Латвия закроет все международные пассажирские перевозки Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Политика Зеленский подписал указ о закрытии госграницы Украины Киев, 14 марта 2020, 21:20 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский.

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Шоу-бизнес Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.