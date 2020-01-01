Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин призвал сократить число массовых мероприятий в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Михаил Мишустин
Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРЕН ТВ 12:50

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Мишустин призвал сократить массовые мероприятия по всей стране

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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