Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сокращения массовых мероприятий во всех регионах в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Финансы Банки начали поднимать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Общество Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

Наука Российские инженеры представили полуактивный промышленный экзоскелет Несколько российских инженеров из «Объединения Экзо Строителей» уже не первый год работают нед созданием экзоскелетов разной конструкции и назначения, и сейчас активно работают над двумя проектами: ПЭ52-СТ для промышленных предприятий и ЭС-01 для стоматологов.

Энергетика Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».

Шоу-бизнес Волочкова отметила праздник с сухим льдом Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5% Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.