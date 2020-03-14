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Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в стране
iReactor
  • Комсомольская правда3:14
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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий по стране.В источнике
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Мишустин призвал сократить массовые мероприятия по всей стране

РЕН ТВ 12:50
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Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России

Комсомольская правда 12:41
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Мишустин предложил сократить количество массовых мероприятий в регионах

ТАСС 10:04
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