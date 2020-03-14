Коронавирус
RZN.infoМишустин призвал сократить число массовых мероприятий в стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий по стране.
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Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРЕН ТВ 12:50
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Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России
Комсомольская правда12:41
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Единоборства
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Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
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Музыка
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Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Биатлон
Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания
Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания.
Общество
Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса
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Армия и оружие
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Общество
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Общество
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Армия и оружие
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Происшествия
Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции
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Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
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