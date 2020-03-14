Коронавирус

RZN.infoRZN.infoМишустин призвал сократить число массовых мероприятий в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий по стране.
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Михаил Мишустин
Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРЕН ТВ 12:50

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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