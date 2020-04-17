Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом

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