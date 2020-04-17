Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом

Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин велел передать регионам коечный фонд для пациентов с коронавирусом

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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