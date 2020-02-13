Экономика
Российская газетаМишустин призвал удешевить ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности. К концу прошлого года средняя ставка жилищных кредитов в стране снизилась до 9 процентов.
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