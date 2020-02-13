Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин призвал удешевить ипотеку

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности. К концу прошлого года средняя ставка жилищных кредитов в стране снизилась до 9 процентов.
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Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известия13 февраля в 11:30
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Российских биатлонистов Устюгова и Слепцову поймали на допинге

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Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
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Алтайская правда 14 февраля в 06:41
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Спорт

Кулижников с мировым рекордом выиграл ЧМ на дистанции 1000 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 1000 метров на чемпионате мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Кино

Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов работает над первым в мире вертикальным полнометражным блокбастером.
RuNews24.ru 14 февраля в 05:19
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 14 февраля в 00:46
Гаджеты

Появились фото нового смартфона Samsung в высоком разрешении

OAnews 00:51
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Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
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Кино

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РБК вчера в 23:48
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
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Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Общество

Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
РБК 00:36
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
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Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Shraibikus News 14 февраля в 23:42
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
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Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
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В Японии еще 70 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

Российская газета вчера в 21:33
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Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
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Шоу-бизнес

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Экспресс газета 01:14
Биатлон

Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону

Саратов 24 вчера в 10:41
Общество

На Первом канале показали пародию на Мишустина

Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН.
Lenta.ru вчера в 18:06
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«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости вчера в 18:59
Футбол

Гол Облякова помог ЦСКА победить «Сириус» в контрольном матче

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Москвы. На 57-й минуте за ЦСКА забил Иван Обляков, а на 65-й отличился Никола Влашич.
RT на русском вчера в 12:20
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс вчера в 04:49
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