Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Общество Самый богатый человек мира купил поместье в Беверли-Хиллз за $165 млн Рейтинг Forbes Американский Forbes отмечает, что в последнее время самого богатого человека мира (его состояние составляет $131,3 млрд) и его подругу Лорен Санчес видели при осмотре самых дорогих особняков в самых престижных районах Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз и Бель-Эйр.

Кино Sony снимет новый совместный фильм с Marvel Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.

Политика Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Происшествия Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Общество Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае за сутки О резком возросшем количестве новых случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) и летальных исходов сообщил представитель госкомитета по здравоохранению Китая Ми Фэн.

Общество В Калининграде отказываются убирать камеру из кабинета гинеколога Жительница Калининграда обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру с требованием убрать видеокамеру из кабинета УЗИ городской женской консультации.

Происшествия Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.

Политика Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.