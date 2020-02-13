Экономика
Lenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить592
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Кино
Disney снимет сиквел «Аладдина»
Хоккей
В матче НХЛ прошла драка между хоккеистами-тяжеловесами
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах
«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Политика
Песков ответил на вопрос об агитации перед голосованием по Конституции
В Кремле считают преждевременным вопрос о возможности проведения агитации перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Общество
Самый богатый человек мира купил поместье в Беверли-Хиллз за $165 млн
Рейтинг Forbes Американский Forbes отмечает, что в последнее время самого богатого человека мира (его состояние составляет $131,3 млрд) и его подругу Лорен Санчес видели при осмотре самых дорогих особняков в самых престижных районах Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз и Бель-Эйр.
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Политика
Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине
В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену
Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Общество
Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае за сутки
О резком возросшем количестве новых случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) и летальных исходов сообщил представитель госкомитета по здравоохранению Китая Ми Фэн.
Общество
В Калининграде отказываются убирать камеру из кабинета гинеколога
Жительница Калининграда обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру с требованием убрать видеокамеру из кабинета УЗИ городской женской консультации.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Армия и оружие
Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы
Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля.
Политика
Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна
Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Игры
Над следующей частью Need for Speed будут работать авторы Burnout
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Биатлон
Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам
Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.