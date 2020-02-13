Экономика
RT на русскомМишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»
Ипотека в России по-прежнему остаётся очень дорогой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина, высокая стоимость жилищных кредитов — на уровне 9% — не позволяет выполнить задачи по улучшению жилищных условий.
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Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
Происшествия
Расстрелявший людей в Калининграде мужчина умер в больнице
63-летний мужчина, открывший стрельбу по людям на улице Профессора Баранова в Калининграде, скончался в больнице.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Шоу-бизнес
На новом снимке Кристина Асмус раздвинула ноги и высунула язык
Актриса Кристина Асмус старательно напоминает своим подписчикам о том, что в первую очередь она девушка, которую после таких фото явно желает не только её муж Гарик Харламов, но и другие представители мужского пола.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Футбол
Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»
Полубояринов — воспитанник «Спартака», выступал за молодежку красно-белых и «Спартак-2», вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ».
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Происшествия
Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Происшествия
Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных
В Москве 23-летняя местная жительница подавилась пирожным и задохнулась во время конкурса по поеданию кондитерских изделий.
Гаджеты
Nokia планирует выпустить первый кнопочный телефон на Android
Nokia намеревается представить первый кнопочный телефон на базе Android.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Армия и оружие
Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Футбол
Спортивный директор рассказал, кого «Герта» хотела бы видеть главным тренером
Спортивный директор «Герты» Михаэль Прец сообщил, что в клубе хотят пригласить экс-наставника «Баварии» Нико Ковача на пост главного тренера.
Политика
Макрон призвал Европу следовать своей политике в отношениях с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за необходимость ЕС следовать собственной политике в отношениях с Россией.
Политика
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Происшествия
В Мордовии три человека погибли в ДТП
В Мордовии под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.