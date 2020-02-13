Ипотека в России по-прежнему остаётся очень дорогой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина, высокая стоимость жилищных кредитов — на уровне 9% — не позволяет выполнить задачи по улучшению жилищных условий.

Политика Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.

Здоровье Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы» Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.

Шоу-бизнес На новом снимке Кристина Асмус раздвинула ноги и высунула язык Актриса Кристина Асмус старательно напоминает своим подписчикам о том, что в первую очередь она девушка, которую после таких фото явно желает не только её муж Гарик Харламов, но и другие представители мужского пола.

Общество Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Армия и оружие Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Зеленский захотел провести выборы в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.