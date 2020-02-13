Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

Ипотека в России по-прежнему остаётся очень дорогой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина, высокая стоимость жилищных кредитов — на уровне 9% — не позволяет выполнить задачи по улучшению жилищных условий.
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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

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В Мордовии под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.
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