Экономика
Российская газетаМишустин призвал удешевить ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности. К концу прошлого года средняя ставка жилищных кредитов в стране снизилась до 9 процентов.
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с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском03:27
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