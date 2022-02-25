Западные страны не станут отключать Россию от глобального интернета, им это невыгодно, так как их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.