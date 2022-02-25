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Мишустин призвал вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка

Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ПРАЙМ
Говоря о поддержке промышленности в текущих условиях, Мишустин отметил необходимость "сохранить стабильность промышленного производства во всех отраслях".
ТАСС
Поводом для проверки стала военная операция России в ДНР, которая может вызвать проблему с самообеспечением продукцией.
Национальное Аграрное Агентство
"Необходимо продолжать развитие и модернизацию производства всей продукции", - сказал глава кабмина РФ.
ТАСС

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Премьер Мишустин поручил следить за ценами на продукты
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Мишустин призвал вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка
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