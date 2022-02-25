ТАССМишустин призвал вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынкаНеобходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.ПРАЙМГоворя о поддержке промышленности в текущих условиях, Мишустин отметил необходимость "сохранить стабильность промышленного производства во всех отраслях".ТАССПоводом для проверки стала военная операция России в ДНР, которая может вызвать проблему с самообеспечением продукцией.Национальное Аграрное Агентство"Необходимо продолжать развитие и модернизацию производства всей продукции", - сказал глава кабмина РФ.ТАССЧитать далееСвернутьНациональное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоСоциальные новостиТагилСити.руUdm-InfoНародные новостиГЛАС.RUФАНЦарьградАпралСахалин и КурилыЭкономика сегодняАБНПодробнее о событииПремьер Мишустин поручил следить за ценами на продуктыURA.Ruвчера в 11:17Мишустин призвал вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынкаТАССвчера в 10:24Самое цитируемоеПремьер Мишустин призвал вести мониторинг цен продуктовBanki Loansвчера в 11:05Мишустин предложил ввести в России мониторинг цен на товары первой необходимостиАпралвчера в 10:53Премьер Мишустин заявил о важности сохранить стабильность промышленного производстваРИА Новостивчера в 10:50Мишустин: необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важныеПРАЙМвчера в 10:41Премьер Мишустин: необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важныеЭхо Москвывчера в 10:31Показать ещёОценить456Поделиться